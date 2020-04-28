الصندوق السيادي السعودي يستحوذ على حصة بشركة ترفيه أمريكية

الرياض – مباشر: استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة نسبتها 5.7% في شركة "لايف نيشن إنترتنمنت" للترفيه الأمريكية.

وكشفت الشركة الأمريكية، في بيان لها، أن حصة الصندوق السيادي السعودي بالشركة أصبحت 12.3 مليون سهم، من إجمالي أسهم الشركة البالغة 215.2 مليون سهم، بما يمثل 5.72% من إجمالي أسهمها.

ودشن صندوق الاستثمارات العامة، في سبتمبر/ أيلول 2017، شركة وطنية تعمل كذراع استثماري له في قطاع الترفيه، ويبلغ رأسمالها 10 مليارات ريال.

ومن المتوقع أن تساهم مشاريع الشركة بنهاية عام 2030م في خدمة أكثر من 50 مليون زائر سنوياً، وتوفير أكثر من 22 ألف وظيفة في المملكة، وستساهم في إجمالي الناتج المحلي بما يقدر بحوالي بـ 8 مليارات ريال.

و أعلنت شركة "مشاريع الترفيه السعودية SEVEN"، الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن تطوير مجمعات ترفيهية جديدة في مواقع حيوية على امتداد المملكة.

وأطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في أبريل/ نيسان 2017، مشروع مدينة "القدية"، ويعتبر أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية سيتم تأسيسها في المملكة، بمنطقة (القِدِيّة) جنوب غرب العاصمة الرياض، وستكون مركزاً مهماً لتلبية رغبات واحتياجات جيل المستقبل الترفيهية والثقافية والاجتماعية في المملكة.

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