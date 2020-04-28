الذهب يتراجع 12 دولاراً مع خطط تخفيف عمليات الإغلاق

مباشر: تراجعت أسعار الذهب بنحو 12 دولاراً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بفعل تخطيط بعض الدول لتخفيف قيود الإغلاق تدريجيًا، وعلى الرغم من تراجع الأصول الخطرة واستمرار مخاوف وقوع ركود عالمي.

ويأتي أداء المعدن النفيس السلبي، بعد أن أعلنت بعض الدول، بما في ذلك إيطاليا ونيوزيلندا، تخفيف إجراءات الإغلاق، وتطلع مزيد من الولايات الأمريكية إلى استئناف الأعمال التجارية، في حين قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن من السابق لأوانه تخفيف القيود.

وأدى إغلاق الأعمال بفعل وباء "كوفيد-19" إلى تسجيل 26.5 مليون أمريكي للحصول على إعانات البطالة منذ منتصف مارس/آذار، ليكون من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 16 بالمائة أو أعلى في تقرير الوظائف المقبل.

ومن المقرر صدور بيانات الميزان التجاري السلعي وثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، وأسعارالمنازل في 20 مدينة أمريكية وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.5 بالمائة بما يعادل 8 دولارات إلى 1715.50 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.7 بالمائة بما يوازي 12 دولاراً إلى 1701.52 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أدار الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 99.789.