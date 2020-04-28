أخبار عاجلة

اليونان تفتح أكثر من 500 شاطئ بسبب موجة الحر -
"الجيش الوطني الليبي" يسقط مسيرة قال إنها تركية -
8 الصبح - الصحة العالمية: لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج كورونا -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020 -
8 الصبح - القوى العاملة: السبت آخر المغادرين المصريين مخالفي الإقامة بالكويت -
نهاية مأساوية لسيارة توقفت للسماح بعبور الطريق -
عودة بعثة المساعدة الروسية من إيطاليا -
أنا الشاهد: هل يمكن للحجر الصحي أن يؤثر على سلوكيات الأطفال -
8 الصبح - "وزارة النقل" تشغيل 6 قطارات إضافية لخدمة جمهور الوجه القبلي بحلول العيد المبارك 2020 -
8 الصبح - دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر الجمعة المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

الفيدرالي يوسع عمليات شراء الديون المحلية لتشمل المدن والمقاطعات الأصغر

Print
الفيدرالي يوسع عمليات شراء الديون المحلية لتشمل المدن والمقاطعات الأصغر الفيدرالي يوسع عمليات شراء الديون المحلية لتشمل المدن والمقاطعات الأصغر

مباشر: قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي توسيع برنامج شراء السندات المحلية على مستوى المدن والمقاطعات الأصغر، كجزء من جهود الحفاظ على تدفق الأموال للحكومات المحلية وحكومات الولايات التي تفتقر للسيولة المالية.

وأعلن المركزي الأمريكي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أمس الإثنين، أنه سيقوم بشراء حالياً ما يصل قيمته إلى 500 مليار دولار في إطار تسهيلات الإقراض المحلي من ديون الحكومات المحلية وحكومات الولايات.

وكان الفيدرالي في الشهر الماضي، أعلن توسيع برنامجه لشراء الأصول قصيرة الآجل ليشمل السندات المحلية.

وأوضح الفيدرالي أن أداة التسهيلات الآن ستشتري الديون من المقاطعات والولايات التي لديها عدد سكان يبلغ 500 ألف نسمة على الأقل والمدن التي يوجد بها 250 ألف شخص أو أكثر.

وقام المركزي الأمريكي كذلك بتوسيع موعد استحقاق السندت التي سيقوم بشراؤها من عامين بموجب الإعلان السابق إلى 3 أعوام.

لكن مع ذلك سيكون البرنامج مقتصراً على الديون من الدرجة الاستثمارية.

وأشار الفيدرالي إلى أنه سيبحث أيضاً في شراء سندات الإيرادات في المستقبل، مع التأكيد على أن صناع السياسة سيواصلون مراقبة الأوضاع عن كثب في أسواق ديون الحكومات المحلية وحكومات الولايات.

ووفقاً للبيان، ستوفر وزارة الخزانة الأمريكية 35 مليار دولار من الحماية الائتمانية للفيدرالي من أجل برنامج التسهيلات عبر استخدام الأموال التي خصصها قانون مكافحة والإغاثة والأمن الاقتصادي.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية