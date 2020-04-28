الفيدرالي يوسع عمليات شراء الديون المحلية لتشمل المدن والمقاطعات الأصغر

مباشر: قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي توسيع برنامج شراء السندات المحلية على مستوى المدن والمقاطعات الأصغر، كجزء من جهود الحفاظ على تدفق الأموال للحكومات المحلية وحكومات الولايات التي تفتقر للسيولة المالية.

وأعلن المركزي الأمريكي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أمس الإثنين، أنه سيقوم بشراء حالياً ما يصل قيمته إلى 500 مليار دولار في إطار تسهيلات الإقراض المحلي من ديون الحكومات المحلية وحكومات الولايات.

وكان الفيدرالي في الشهر الماضي، أعلن توسيع برنامجه لشراء الأصول قصيرة الآجل ليشمل السندات المحلية.

وأوضح الفيدرالي أن أداة التسهيلات الآن ستشتري الديون من المقاطعات والولايات التي لديها عدد سكان يبلغ 500 ألف نسمة على الأقل والمدن التي يوجد بها 250 ألف شخص أو أكثر.

وقام المركزي الأمريكي كذلك بتوسيع موعد استحقاق السندت التي سيقوم بشراؤها من عامين بموجب الإعلان السابق إلى 3 أعوام.

لكن مع ذلك سيكون البرنامج مقتصراً على الديون من الدرجة الاستثمارية.

وأشار الفيدرالي إلى أنه سيبحث أيضاً في شراء سندات الإيرادات في المستقبل، مع التأكيد على أن صناع السياسة سيواصلون مراقبة الأوضاع عن كثب في أسواق ديون الحكومات المحلية وحكومات الولايات.

ووفقاً للبيان، ستوفر وزارة الخزانة الأمريكية 35 مليار دولار من الحماية الائتمانية للفيدرالي من أجل برنامج التسهيلات عبر استخدام الأموال التي خصصها قانون مكافحة فيروس كورونا والإغاثة والأمن الاقتصادي.