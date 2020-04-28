دعم العلامات التجارية لجذب اهتمام أكبر من المستهلكين خلال هذه الأوقات غير المسبوقة

دفعنا الوضع الناجم حالياً عن انتشار فيروس "كوفيد-19" جميعاً إلى التفكير أكثر من أي وقتٍ مضى بمدى ترابط عالمنا، خاصةً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وفي ما يخصّ العلامات التجارية، تترافق فوائد هذا العالم المترابط بمجموعة من التحديات تتمثّل بجذب اهتمام المستهلكين وكسب ثقتهم.

ويُشار إلى أنّ حلّ Social Ads Solution من DMS أُطلق بدايةً في شهر يونيو من عام 2019 بغرض معالجة هذه التحديات. ومنذ ذلك الوقت، حظي هذا الحلّ باعتماد واسع النطاق باعتباره وسيلةً فعّالة للعلامات التجارية لتوسيع نطاق موادها الإبداعية المنشورة على أي منصة تواصل اجتماعي لتصل إلى الويب. ويُمكّن هذا الحلّ بشكل فريد العلامات التجارية من توسيع نطاق حملات التواصل الاجتماعي إلى بيئة آمنة للعلامات التجارية (على امتداد حافظة DMS من الناشرين المرموقين عالي المصداقية)، ما يضمن وصولها إلى مستخدمين في "حالة ذهنية جاهزة للقراءة" والاستفادة من زيادة معدلات مشاركة المستهلكين واهتمامهم، بالإضافة إلى ارتفاع فترات المشاهدة ومدى العرض.

وفي حين تضطلع منصات التواصل الاجتماعي بدور قناة "تعمل دائماً"، وبشكل متزايد خلال الأزمات، أطلقت DMS بالتعاون مع شريكها التكنولوجي Polar سلسلة من التحديثات المثيرة التي تهدف إلى دعم العلامات التجارية خلال هذه الأوقات غير المسبوقة:

أتمتة المواد الإبداعية للعلامات التجارية: قدرات جديدة تعمل تلقائياً على سحب بوستات العلامات التجارية غير المدفوعة من قنواتها الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي في الوقت الفعلي، لنشرها على مواقع الناشرين ضمن حافظة DMS، ما يمكّن المواد الإبداعية ذات الصلة الموجودة على قنوات التواصل الاجتماعي من الوصول إلى الجماهير عبر الويب ضمن حملة مستمرة تعمل دائماً.

دعم لمنصة "تيك توك": بالإضافة إلى منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر" و"لينكد إن" و"بينتريست"، يُمكن للعلامات التجارية أيضاً توسيع نطاق حملاتها الجارية على منصة "تيك توك" إلى الويب من خلال حافظة DMS من الناشرين المرموقين.

صيغة الإعلانات الدوارة (carousel) التي تركّز على التجارة الإلكترونية: تُعدّ خدمات الإعلانات الدوارة القائمة على التجارة الإلكترونية ميزةً جذّابة للغاية لتشجيع مختلف المواد الإبداعية، إذ يُمكن الاستفادة منها في سياق وحدات يُمكن التسوق منها، حيث يُمكن لكلّ مادة إبداعية فيها دفع المستخدمين نحو صفحة مختلفة.

عوامل إبداعية مخصصة: تُتيح للعلامات التجارية الاستفادة من المواد الإبداعية على قنوات التواصل الاجتماعي من دون إظهار أي شعارات خاصة بالقنوات أو أزرار مشاركة. ويُمكن أيضاً إدراج دعوة لحثّ المستخدمين على اتخاذ الإجراءات.

الصالح الاجتماعي من DMS: انطلاقاً من التزامها بدعم شركائها من العلامات التجارية خلال أوقات الرخاء والشدّة على حدٍّ سواء، تُمكّن ميزة النية الحسنة العلامات التجارية المشارِكة في أنشطة المجتمع من مشاركة مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات عبر ناشري DMS.