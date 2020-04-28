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الأسهم اليابانية تتراجع في الختام بعد مكاسب قوية بالأمس

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الأسهم اليابانية تتراجع في الختام بعد مكاسب قوية بالأمس الأسهم اليابانية تتراجع في الختام بعد مكاسب قوية بالأمس

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية هامشياً في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد مكاسب قوية بالأمس لكن الخسائر جاءت محدودة بدعم نتائج أعمال الشركات.

ويأتي تراجع نيكي الياباني بعد أن قفز المؤشر الياباني بنحو 2.7 بالمائة في جلسة أمس بالتزامن مع إعلان نتائج أعمال الشركات.

في حين توقعت الشركة المصنعة للمكونات الإلكترونية "ليبدين" زيادة بنسبة 37.2 بالمائة في الأرباح التشغيلية للعام المالي الحالي حتى مارس/آذار 2021، ليرتفع السهم بنحو 15.1 بالمائة.

وقفز سهم شركة "رينيساس" للإلكترونيات بنسبة 7.7 بالمائة بعد أن سجلت شركة تصنيع أشباه الموصلات للسيارات صافي ربح قدره 11.3 مليار ين (105 مليون دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار وهي مفاجأة إيجابية للعديد من المحللين.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع معدل البطالة في اليابان إلى 2.5 بالمائة بنهاية الشهر الماضي وفقاً للتوقعات مع زيادة عدد العاطلين عن العمل بنحو 20 ألف شخص عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر نيكي الياباني هامشياً بنحو 0.06 بالمائة عند مستوى 19771.1 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 0.1 بالمائة إلى 1449.1 نقطة.

وبحلول الساعة 7:41 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة إلى 107.08 ين.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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