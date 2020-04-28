"اللجين" تعلن آخر التطورات بشأن نتائجها المالية لعام 2019

الرياض ـ مباشر: كشفت شركة اللجين القابضة، أن المراجع الخارجي لها أكد عدم استلامه البيانات والمعلومات المطلوبة، والاستفسارات المتعلقة بالقوائم المالية للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" التابعة لها.

وأوضحت الشركة، أن إفادة المراجع الخارجي لشركة اللجين، جاءت على الرغم من تأكيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ناتبت، بتوجيه المراجع الخارجي لها بالتعاون مع المراجع الخارجي لشركة اللجين.

وأشارت إلى أنه تمت مخاطبة إدارة شركة ناتبت، بضرورة التأكيد على المراجع الخارجي لتزويد المراجع الخارجي لشركة اللجين القابضة بالمتطلبات اللازمة لإتمام عملية المراجعة.

وأكدت الشركة، أنه بناء على هذه التطورات، فإن المراجع الخارجي لن يتمكن من إنهاء عملية المراجعة للبيانات المالية السنوية لشركة اللجين القابضة لعام 2019م قبل المدة المحددة من قبل هيئة السوق المالية.

وبينت أنه سيتم الإعلان عن النتائج المالية السنوية للشركة لعام 2019م فور الانتهاء من عمليات المراجعة بعد استلام المعلومات المطلوبة من المراجع الخارجي لشركة ناتبت.

كما لفتت إلى أنه سيتم تطبيق تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفق قواعد الإدراج المعلن عنها بتاريخ 25 مارس / آذار 2019م.

وأعلنت الشركة، في مارس / آذار الماضي، عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للعام 2019م، في الوقت المحدد، بسبب تأخر شركة "ناتبت"، التابعة لها في إرسال القوائم المالية.

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