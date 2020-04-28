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خام نايمكس الأمريكي يواصل الخسائر ويفقد 20% من قيمته

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خام نايمكس الأمريكي يواصل الخسائر ويفقد 20% من قيمته خام نايمكس الأمريكي يواصل الخسائر ويفقد 20% من قيمته

مباشر: تواصل النفط الهبوط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتهاوى خام نايمكس الأمريكي بنحو 20 بالمائة بعد فقدان ربع قيمته بالأمس فيما تراجع خام برنت أدنى 19 دولاراً للبرميل.

وتأتي الخسائر القوية والمتواصلة في أسعار الذهب الأسود مع المخاوف المستمرة حيال التخزين حول العالم والذي يمتلئ بشكل سريع.

وجاء ذلك في سياق تراكم الخام وعدم استهلاكه نتيجة تداعيات التي أضرت بالطلب ما تسبب في تخمة حادة بالمعروض.

ورغم الهبوط المحتمل في إنتاج النفط من جانب تحالف "أوبك+"، إلا أنه من المعتقد ألا يكون سريعاً بما يكفي لمكافحة الهبوط القوي وغير المسبوق في الطلب.

ويتجه خامي برنت ونايمكس إلى تسجيل الهبوط الشهري الرابع على التوالي في موجة من الخسارة من شأنها أن تكون الأولى منذ عام 2017.

وبحلول الساعة 7:49 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 4.1 بالمائة إلى 19.17 دولار للبرميل بعد أن سجل 18.73 دولار للبرميل في وقت مبكر من التعاملات.

وخلال نفس التوقيت، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة تزيد عن 19.3 بالمائة ليهبط إلى 10.31 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكي تراجع بنحو 25 بالمائة في جلسة أمس لينهي التداولات عند 12.78 دولار للبرميل وهي ثاني أدنى تسوية لهذا العقد الأكثر نشاطاً.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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