تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع هبوط أسعار النفط

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث يتفاعل المستثمرون مع الهبوط القوي في أسعار النفط إضافة إلى إعلان أرباح الشركات.

ويأتي أداء البورصة الأوروبية اليوم بالتزامن مع تحركات الأسواق العالمية من حيث مراقبة أسعار النفط التي تستمر في الانخفاض، حيث أضر فيروس كورونا الطلب العالمي على النفط، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.

وتراجعت أسعار النفط بنسبة 25 بالمائة بالأمس، لتواصل الهبوط اليوم فاقداً حوالي 20 بالمائة من قيمته وسط مخاوف مستمرة من امتلاء سعة التخزين للخام حول العالم بسرعة.

وعلى صعيد أرباح الشركات، قال "إتش.إس.بي.سي"، أكبر بنك في أوروبا، إن أرباحه قبل خصم الضرائب انخفضت بنسبة 48 بالمائة على أساس سنوي إلى 3.229 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020، في حين انخفضت الإيرادات بنسبة 5 بالمائة إلى 13.686 مليار دولار.

ومن المقرر صدور بيانات معدل البطالة في إسبانيا عن الربع الأول، وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 7:18 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى مستوى 335.8 نقطة، بينما استقر المؤشر البريطاني "فوتسي" عند مستوى 5847.7 نقطة.

كما استقر المؤشر الألماني "داكس" عند مستوى 10664.7 نقطة، وظل المؤشر الفرنسي "كاك" ثابتاً عند 4505.1 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.0833 دولار.