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"تداول": صفقة خاصة على "سيرا" ضمن سعر التداول

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"تداول": صفقة خاصة على "سيرا" ضمن سعر التداول "تداول": صفقة خاصة على "سيرا" ضمن سعر التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الثلاثاء، تنفيذ صفقة خاصة على سهم مجموعة صافولا، ضمن مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة 4.01 مليون ريال، من خلال 100 ألف سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 40.10 ريال.

وتم تداول سهم "صافولا" بجلسة الثلاثاء بين مستويات 40.40 ريال و39.95 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم خلال الجلسة، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول

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