السوق السعودي يرتفع 0.18% بالتعاملات الصباحية.. وسط تباين قطاعاته الكبرى

الرياض ـ مباشر: جاء سوق الأسهم السعودية "تداول"، باللون الأخضر، بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الثلاثاء؛ ليعاود مكاسبه، وسط تباين قطاعاته الكبرى.

وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" نحو 0.18% بحلول الساعة 10:40 بتوقيت السعودية، بمكاسب بلغت 12.2 نقطة، ليصل إلى مستوى 6,840.01 نقطة.

وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات نحو 58 مليون سهم، بلغت قيمتها 1.17 مليار ريال من خلال 58 ألف صفقة.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بقيادة "البنوك" الذي صعد 0.55%، وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً نسبته 0.78%.

واقتصرت الخسائر على 7 قطاعات، كان أبرزها قطاع الطاقة الذي هبط 0.47%، في هذا الأثناء، وتراجع قطاع المواد الأساسية 0.29%.

وعلى مستوى أداء الأسهم، تصدر "أبو معطي" المكاسب بارتفاع نسبته 5.14%، وكانت أعلى الخسائر لـ"أمانة للتأمين"، الذي هبط 3.4%.

وفيما يخص أداء السوق الموازي "نمو"، فقد سجل تراجعاً ملحوظاً بلغت نسبته 5.41% فاقداً 388.61 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 6,800.14 نقطة.

وتصدر "العمران" الخسائر بعد هبوطه 14.26%، ولم يشهد السوق أية ارتفاعات في تلك اللحظات.

وأنهى السوق السعودي تعاملات جلسة أمس الاثنين على تراجع نسبته 0.16%، ليعاود خسائره بعد 3 جلسات من الارتفاع.

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