هيئة السوق السعودية توافق على تخفيض طرح سمو العقارية بالسوق الموازية

الرياض ـ مباشر: وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة سمو العقارية، بتخفيض عدد أسهمها، المقرر طرحها بالسوق الموازية إلى 1.25 مليون سهم تمثل 5% من رأسمال الشركة.

وأوضحت الهيئة، في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار التكميلية.

وأشارت إلى أنه في حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار التكميلية، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وأعلنت الهيئة، في وقت سابق، عن موافقتها على طلب شركة سمو العقارية بطرح 7.5 مليون سهم من أسهمها بالسوق الموازية، تمثل 30% من رأسمال الشركة.

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