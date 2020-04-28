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4 عوامل تتحول بـ"فيبكو" للربحية في الربع الأول

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4 عوامل تتحول بـ"فيبكو" للربحية في الربع الأول 4 عوامل تتحول بـ"فيبكو" للربحية في الربع الأول

الرياض – مباشر: تحولت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) للربحية بالربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي بدعم من 4 عوامل.

ووفقاً لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الثلاثاء، بلغ صافي الربح 4.2 مليون بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع خسائر قيمتها 2.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2019.

وعزت الشركة تحولها للربحية إلى نمو المبيعات؛ نتيجة لزيادة الطلب على منتجات الشركة بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات الشركة التابعة (شركة فبك للصناعة)، وانخفاض مصروف الزكاة؛ نتيجة لاستحواذ الشركة على حصص الأقلية في الشركة (فبك للصناعة)، إلى جانب انخفاض المصاريف العمومية والإدارية وعكس مخصص.

وأشارت إلى أنه كان يتم تحميل مصاريف الشركة التابعة على بند المصاريف العمومية والإدارية خلال فترة الربع الأول من العام المالي 2019 تماشياً مع المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، حيث انطلق التشغيل التجاري لشركة فبك للصناعة في الربع الثاني من العام الماضي.

كما بينت أنه تم عكس مخصص الخسائر الائتمانية لانتفاء الغرض منه؛ لتحصيل المبالغ المستحقة بشكل رئيسي وتسوية العلاقات الائتمانية مع بعض العملاء.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للربحية مقارنة مع خسائر مسجلة في الربع السابق بقيمة 12.8 مليون ريال.

وارتفعت إيرادات الشركة 31.6% بالربع الأول؛ إلى 48.3 مليون ريال، مقابل 36.7 مليون ريال في الربع الأول من 2019.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الاثنين على تراجع نسبته 2.3%، لمستوى 40 ريالاً.

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