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العربي الوطني ينفي مزاعم تعرض مواطن لخسائر بـ10 مليارات ريال

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العربي الوطني ينفي مزاعم تعرض مواطن لخسائر بـ10 مليارات ريال العربي الوطني ينفي مزاعم تعرض مواطن لخسائر بـ10 مليارات ريال

الرياض ـ مباشر: نفى البنك العربي الوطني المزاعم المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي، عن تعرض مواطن لخسائر بلغت نحو 10 مليارات ريال.

وأكد البنك، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، عدم إجراء أي معاملات مع المواطن الذي تدور حوله المزاعم، الذي سبق أن أقام 3 دعاوى، الأولى لدى ديوان المظالم، وصدر فيها حكم نهائي لصالح البنك.

وأوضح "العربي"، أن الدعوى الثانية كانت لدى المحكمة الكبرى بالدمام، وصدر فيها حكم نهائي بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه، وكانت الدعوى الثالثة لدى المحكمة العامة بالرياض، وصدر فيها حكم نهائي بعدم جواز النظر.

ولفت البنك إلى أنه لا يوجد أي حكم صادر ضده، وكذلك لا توجد في الوقت الراهن أي دعوى مقامة من هذا المواطن ضد البنك.

وتابع: "يحتفظ البنك بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كافة الأطراف التي قامت بنشر مثل هذا الخبر بكافة الوسائل".

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