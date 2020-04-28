الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن تقنية تعقيم جديدة

الرياض ـ مباشر: دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تقنية التعقيم (تك الأوزون) داخل المسجد الحرام لاستخدامها في مصلى الإمام، لتطهير وتعقيم الأسطح والسجاد بالأوزون.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان لها أن تقنية (تك الأوزون)، تعتمد على استخدام الأكسجين الطبيعي الموجود في الهواء.

وأشارت إلى أن الأوزون يتميز بنشاطه الفائق في الأكسدة وقدرته العالية على التفاعل السريع والقوي بالعناصر الكيميائية المختلفة التي تدخل في تكوين الأنظمة البيولوجية والبيئية المختلفة، وهذه الميزة جعلت من الأوزون حلاً جذرياً وآمناً للتطهير والتعقيم في كثير من المجالات.

كما بينت أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن حزمة من التقنيات التي تستهدف توفير جميع سبل الراحة والاطمئنان لقاصدي وزوار الحرمين.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في وقت سابق، عن تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين، خلال أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام.

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