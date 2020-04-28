السعودية تدشن أعمال تصنيع وتوطين منظومات "طائرات بدون طيار"

الرياض ـ مباشر: دشنت شركة إنترا للتقنيات الدفاعية، أعمال البناء والتصنيع في مجال تطوير وتصنيع وصيانة منظومات الطائرات بدون طيار، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وأوضحت الشركة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه من المقرر البدء في تشغيل المشروع خلال الربع الأول من عام 2021م، وبحجم استثمارات متوقعة تبلغ 750 مليون ريال.

وأشارت إلى أن الهيئة تهدف إلى بناء قاعدة ابتكارية تقنية لتطوير صيانة وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار.

كما بينت أنها ستقوم بتأمين عدد من فئات منظومات الطائرات بدون طيار المتطورة والمختلفة في المهام والأداء وبتنافسية عالية على صعيد التقنية والتكلفة.

وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية هي شركة سعودية مرخصة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، بحسب الوكالة بأن مشروع تطوير صيانة وتصنيع وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار يأتي لتحقيق الاستراتيجية العامة للهيئة والمبنية على 3 ركائز، هي: الصناعة، والبحوث والتقنية، والمشتريات.

كما تهدف لتحقيق الهدف الاستراتيجي للمملكة، المتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة العسكري بحلول العام 2030، وهو ما يشكّل الدافع الأساسي لعملنا على مدى السنوات العشر المقبلة.

وتابع العوهلي: نسعى في الهيئة إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافداً رئيسياً لاقتصادها ومسهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، إضافةً إلى تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في هذا القطاع".

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة إنترا للتقنيات الدفاعية سلمان بن ناصر الشثري، وفقاً لما نقلته الوكالة أن متوسط نسبة التوطين في المشروع تقدر بـ 60% من إجمالي الأعمال والمكونات.

وشهد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في وقت سابق تدشين الطائرة بدون طيار "عاصف" كجزء من دعم الهيئة للشركات السعودية العاملة والمستثمرة في القطاع.

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