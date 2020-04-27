البنوك السعودية تؤكد سلامة تطبيق المحفظة الرقمية عبر نظام "ios"

الرياض - مباشر: أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، أن تطبيق Wallet والذي يتيح خدمة الدفع من خلال Apple Pay يعمل بشكل آمن إذ لا يتم تخزين اي من البيانات الخاصة بالبطاقات المُضافة او حفظها في داخل الجهاز كرقم البطاقة واسم حاملها وتاريخ الإنتهاء وذلك بفضل الترميز (تشفير) الكامل لتلك البيانات في خوادم مركزية لضمان الحفاظ على أعلى مستوى من الخصوصية لحماية تعاملاتك المالية.

وجاء رد طلعت بن زكي حافظ إشارة إلى ما تم تداوله في الآونة الأخيرة عن وجود ثغرة في تطبيق المحفظة ‘Wallet’ في نظام ios المشغل لأجهزة Apple.

وأفاد حافظ في بيان اليوم الاثنين، بأنه لا يمكن إجراء العمليات الشرائية سواء من خلال أجهزة نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية دون موافقة صاحب البطاقة البنكية وتوثيق هويته من خلال رمز الحماية المعتمد للجهاز أو عبر أحد المؤشرات الحيوية للمستخدم (بصمة الإصبع أو الوجه).

وشدد في نفس الوقت، على انه لم يصدر أي بيان بهذا الخصوص من قبل شركة أبل عن تعرض تطبيقها الخاص بالدفع لأي اختراقات أمنية، مهيبا بالجميع عدم الانسياق خلف الشائعات وأخذ البيانات من مصادرها الرئيسية في مثل هذه الحوادث.

وشكر حافظ كافة شرائح المجتمع لثقتهم بالتقنيات الحديثة التي تطرحها البنوك التجارية العاملة في المملكة وشركة المدفوعات السعودية كاستخدام أجهزة الجوال لدفع قيمة المشتريات سواءً من خلال المتاجر او المواقع الالكترونية، والتي تجاوزت قيمتها في الربع الأول من العام الحالي 2020 مبلغ 7 مليارات ريال وبعدد عمليات منفذة يفوق الـ 83 مليون عملية.

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