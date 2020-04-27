خسائر النفط تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

مباشر-أحمد شوقي: لا تزال أسعار النفط في بؤرة اهتمام الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، استمرار نزيف أسعار الخام.

وانهارت أسعار النفط مجدداً بأكثر من 24 بالمائة عند تسوية الجلسة، مع مخاوف بشأن الطلب ونفاد مساحات التخزين.

ولا تزال هناك مخاوف من أن تخفيضات أوبك+ لن تكون كافية لتعويض انهيار الطلب جراء كورونا.

كما أن هناك مخاوف من أن تصل السعة التخزينية للنفط في كوشينغ ولاية أوكلاهوما إلى السعة القصوى قريباً، كما أن مخزونات الخام الأمريكي قريبة من أعلى مستوى على الإطلاق.

في حين تراجعت أسعار الذهب بحوالي 12 دولاراً عند التسوية، مع آمال إعادة فتح الاقتصاد ومكاسب الأسهم وعوائد السندات الأمريكية.

مؤشرات وأرقام

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات جلسة اليوم، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 350 نقطة، مع خطط إعادة فتح الاقتصاد.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى في أسبوعين.

ويرى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أن معدل البطالة في الولايات المتحدة قد يصل إلى مستويات الكساد العظيم، كما توقع انكماش الاقتصاد الأمريكي بنحو 30 بالمائة خلال الربع الثاني.

كما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات، بقيادة أسهم قطاع السيارات ومع آمال التحفيز من قبل البنوك المركزية.

ومن جانبه، حذر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون من وقوع خسائر فادحة في الأرواح في حالة رفع الإغلاق مبكراً.

في حين ارتفع سهم "دويتشه بنك" بنحو 12.7 بالمائة عند الإغلاق مع توقعات بتحقيق أرباح مفاجئة خلال الربع الأول من 2020

وفي نتائج الأعمال، تراجعت أرباح شركة "أديداس" بنحو 95 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري.

في حين ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 2.7 بالمائة في ختام الجلسة بدعم نتائج أعمال إيجابية.

فيما تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بنحو 37 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري.