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الإحصاء السعودية تدعو منشآت القطاع الخاص للمشاركة في مسح تأثير جائحة "كورونا"

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الإحصاء السعودية تدعو منشآت القطاع الخاص للمشاركة في مسح تأثير جائحة "كورونا" الإحصاء السعودية تدعو منشآت القطاع الخاص للمشاركة في مسح تأثير جائحة "كورونا"

 

الرياض - مباشر: دعت الھيئة العامة للإحصاء ، جميع منشآت القطاع الخاص للمشاركة في تعبئة الاستمارة الإلكترونية لمسح "تأثير جائحة المستجد ( 19- COVID ) على الأنشطة التجارية".

وأفادت الهيئة بأن الھدف من المسح قياس مدى تأثير الجائحة على الأنشطة التجارية مقارنةً بواقع أدائھا قبل شھر مارس من العام الحالي 2020 م.

وأكدت الهيئة في بيان لها، نشره الحساب الرسمي على "تويتر"، أن ھذا المسح يستھدف جميع الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية دون استثناء، وأيًّا كان حجم النشاط التجاري، ونوعه ونطاقه الجغرافي.

وأشارت الھيئة إلى أن المسح الإحصائي الذي انطلق اليوم الاثنين 4 / 9 / 1441 هـ الموافق 27 / 4 / 2020 م سيتم جمع بياناته من خلال استمارةٍ إلكترونية قصيرة، واستيفاؤھا عبر الإنترنت من قِبل المنشآت التجارية على مدى 14 يومًا.

وأضافت أن المساھمة في استيفاء البيانات الخاصة بھذا المسح من خلال الاستمارة الإلكترونية ، في حين أن المعلومات تستخدم في رسم السياسات واتخاذ القرارات المبنية على البيانات الدقيقة لتحقيق الاستقرار لأنشطة التجارية بشكل ملموس .

وبينت الھيئة العامة للإحصاء أن ھذا المسح يأتي في إطار تكاملي مع جميع الجھات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، حيث تم بناء الاستمارة وفق المعايير الإحصائية لضمان توفير بيانات ومؤشرات تقيس الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية التي وُضِعت للحد من انتشار الفيروس، فضلاً عن معرفة السلوك التجاري العام في إطار المتغيرات الحالية، وما يتصل كذلك بالقوى العاملة ( من السعوديين وغير السعوديين ) في الأنشطة التجارية على اختلافھا.

وشدَّدت الھيئة على أنه وبموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء يتم التعامل مع جميع البيانات بسرية تامة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر البيانات الشخصية للأفراد، أو بينات المنشآت التي يتم استيفاؤھا من خلال الاستمارات الإلكترونية.

وأكدت الهيئة العامة للإحصاء على إلتزامها بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة، وقصر استخدامھا على الأغراض الإحصائية فقط من خلال النتائج الإجمالية والمؤشرات العامة طبقًا للأنظمة المطبقة في المملكة.

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