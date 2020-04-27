تعرف علي فوائد التمر للبشرة وطريقة عمل ماسك التمر

يجدد خلايا البشرة الميتة يجعل البشرة نضرة وحيوية، ويعيد لها الصحة والشباب. يكافح آثار الشيخوخة المبكرة كالتجاعيد، والخطوط البيضاء لذلك يمكن تناول ثلاث تمرات في اليوم عند تناول وجبة الإفطار. ويحافط على بريق البشرة ورطوبتها ونعومتها، كما يساعد على حمايتها من التشقّقات المختلفة الناتجة عن الجفاف بسبب التعرّض المباشر لأشعة الشمس.

-ماسك التمر للعناية بالبشرة.

1-ننقع عدة حبات من التمر في وعاء مملوء بالماء الدافئ، وننتظر حتى يصبح قوامه طرياً 2-ثمّ نعجن التمر 3-وندهن المزيج على البشرة ونتركه حتى يجف 4-وبعدها نغسل البشرة بالماء الدافئ