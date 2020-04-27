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محدث..سهم تسلا يرتفع 10% مع تقارير عودة مصنعها بـ"كاليفورنيا" للعمل

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محدث..سهم تسلا يرتفع 10% مع تقارير عودة مصنعها بـ"كاليفورنيا" للعمل محدث..سهم تسلا يرتفع 10% مع تقارير عودة مصنعها بـ"كاليفورنيا" للعمل

مباشر: ارتفع سهم "تسلا" بأكثر من 10 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع تقارير بشأن إعادة فتح مصنعها في ولاية كاليفورنيا.

وذكر تقرير لوكالة "بلومبرج" أن تسلا أخبرت بعض العاملين في مصنعها الرئيسي في "كاليفورنيا" بالاستعداد للعودة إلى العمل بحلول الأسبوع المقبل.

ومن المقرر رفع الحجر المنزلي في منطقة خليج سان فرانسيسكو التي يتواجد بها مصنع تسلا في 4 مايو/آيار المقبل.

وكانت الشركة الأمريكية أعلنت في أواخر مارس/آذار الماضي، إغلاق المصنع مع تفشي في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تعلن تسلا نتائج أعمالها عن الربع الأول من العام الجاري يوم الأربعاء المقبل.

وعند ختام الجلسة، ارتفع سهم "تسلا" بنحو 10.1 بالمائة إلى 798.7 دولار.

ومنذ بداية العام الجاري، حقق سهم الشركة الأمريكية مكاسب تتجاوز 88 بالمائة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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