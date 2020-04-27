محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام وسط خطط إعادة فتح الاقتصاد

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليربح "داو جونز" أكثر من 350 نقطة مع آمال إعادة فتح الاقتصاد.

وارتفعت أسهم القطاع المالي بأكثر من 3 بالمائة لتقود مكاسب البورصة الأمريكية.

وجاء أداء الأسهم الأمريكية بالتزامن مع سماح بعض الولايات بإعادة فتح المطاعم والمؤسسات الأخرى بخدمة العملاء في ألاسكا وجورجيا وساوث كارولينا.

كما قال حاكم ولاية نيويورك "أندرو كومو" بالأمس إن الولاية تخطط لإعادة فتح اقتصادها تدريجياً، وإن المرحلة الأولى ستشمل قطاعي البناء والتصنيع في نيويورك، وأشار أن نسبة الوفيات الناجمة عن تفشي كورونا في الولاية وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ شهر تقريباً.

وكان المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض "هاسيت" يحذر من أن معدل البطالة قد يصل إلى المستويات المسجلة أثناء فترة الكساد العظيم إلى 16 بالمائة، بفعل تأثير "كوفيد-19".

وتسبب الفيروس المستجد بإصابة ما يقرب من 3 ملايين شخصاً عالمياً، مع إصابة 966 ألف أمريكي حتى الآن، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هزبكينز" الأمريكية.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.5 بالمائة وهو ما يعادل 358 نقطة إلى 24133.7 نقطة.

كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.5 بالمائة إلى 2875.8 نقطة، وشهد "ناسداك" ارتفاعاً بنسبة تزيد عن 1.1 بالمائة ليصل إلى مستوى 8730.1 نقطة.

وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 100.096