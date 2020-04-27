أخبار عاجلة

8 الصبح - الصحة العالمية: لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج كورونا -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020 -
8 الصبح - القوى العاملة: السبت آخر المغادرين المصريين مخالفي الإقامة بالكويت -
نهاية مأساوية لسيارة توقفت للسماح بعبور الطريق -
عودة بعثة المساعدة الروسية من إيطاليا -
أنا الشاهد: هل يمكن للحجر الصحي أن يؤثر على سلوكيات الأطفال -
8 الصبح - "وزارة النقل" تشغيل 6 قطارات إضافية لخدمة جمهور الوجه القبلي بحلول العيد المبارك 2020 -
8 الصبح - دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر الجمعة المقبل -
8 الصبح - الجيش يعلن عن تصفية 13 "تكفيريا" بعملية شمال سيناء -
قفزة فاشلة للمظليين فوق مدينة أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام وسط خطط إعادة فتح الاقتصاد

Print
محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام وسط خطط إعادة فتح الاقتصاد محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام وسط خطط إعادة فتح الاقتصاد

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليربح "داو جونز" أكثر من 350 نقطة مع آمال إعادة فتح الاقتصاد.

وارتفعت أسهم القطاع المالي بأكثر من 3 بالمائة لتقود مكاسب البورصة الأمريكية.

وجاء أداء الأسهم الأمريكية بالتزامن مع سماح بعض الولايات بإعادة فتح المطاعم والمؤسسات الأخرى بخدمة العملاء في ألاسكا وجورجيا وساوث كارولينا.

كما قال حاكم ولاية نيويورك "أندرو كومو" بالأمس إن الولاية تخطط لإعادة فتح اقتصادها تدريجياً، وإن المرحلة الأولى ستشمل قطاعي البناء والتصنيع في نيويورك، وأشار أن نسبة الوفيات الناجمة عن تفشي كورونا في الولاية وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ شهر تقريباً.

وكان المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض "هاسيت" يحذر من أن معدل البطالة قد يصل إلى المستويات المسجلة أثناء فترة الكساد العظيم إلى 16 بالمائة، بفعل تأثير "كوفيد-19".

وتسبب الفيروس المستجد بإصابة ما يقرب من 3 ملايين شخصاً عالمياً، مع إصابة 966 ألف أمريكي حتى الآن، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هزبكينز" الأمريكية.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.5 بالمائة وهو ما يعادل 358 نقطة إلى 24133.7 نقطة.

كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.5 بالمائة إلى 2875.8 نقطة، وشهد "ناسداك" ارتفاعاً بنسبة تزيد عن 1.1 بالمائة ليصل إلى مستوى 8730.1 نقطة.

وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 100.096

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية