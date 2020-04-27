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عوائد السندات الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى في أسبوعين

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عوائد السندات الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى في أسبوعين عوائد السندات الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى في أسبوعين

مباشر: ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين لأعلى مستوى منذ أسبوعين مع آمال تخفيف إجراءات الإغلاق والمزيد من التحفيز.

وأعلنت إيطاليا وألمانيا وإسبانيا تدابير لتخفيف عمليات الإغلاق لمكافحة انتشار كورونا، كما صرح وزير الخزانة ستيفن منوشين بالأمس أن الاقتصاد الأمريكي من المتوقع أن يُعاد فتحه خلال الشهر المقبلين.

كما يأمل المستثمرون في المزيد من إجراءات التحفيز من قبل البنوك المركزية خلال اجتماعتهم هذا الأسبوع.

وتعهد البنك المركزي في اليابان بتوسيع نطاق التحفيز النقدي وشراء كميات كبيرة من السندات.

وتحسنت معنويات المستثمرين بدعم هذه الآمال الإيجابية لترتفع الأسهم على حساب السندات.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى مستوى 0.65 بالمائة وهو الأعلى منذ 14 أبريل/نيسان الجاري.

كما زاد عائد الديون الحكومية لآجل 30 عاماً إلى 1.25 بالمائة وهو أعلى مستوى في أسبوعين.

في حين استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية عند مستوى 0.216 بالمائة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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