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جولدمان ساكس:المركزي الأوروبي قد يعزز إجراءات التحفيز بـ500 مليار يورو

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جولدمان ساكس:المركزي الأوروبي قد يعزز إجراءات التحفيز بـ500 مليار يورو جولدمان ساكس:المركزي الأوروبي قد يعزز إجراءات التحفيز بـ500 مليار يورو

مباشر: يتوقع المحللون في "جولدمان ساكس" أن يقوم البنك المركزي الأوروبي على الأرجح بتعزيز إجراءات التحفيز الطارئة هذا الأسبوع، في غياب المزيد من الدعم المالي.

واختلف قادة الاتحاد الأوروبي في الأسبوع بشأن إقرار حزمة تحفيزية بقيمة تريليون ونصف يورو.

ويترقب المستثمرون ما سيفعله المركزي الأوروبي في اجتماع يوم الخميس المقبل للاستمرار في دعم الاقتصاد المتضرر من كورونا.

وقال محللو البنك الأمريكي في مذكرة للعملاء، اليوم الإثنين، إنه من المرجح أن يزيد المركزي الأوروبي من برنامج شراء الأصول الطارئ بمقدار 500 مليار يورو (542 مليار دولار) في اجتماع هذا الأسبوع، بحسب وكالة "بلومبرج".

وفي الشهر الماضي، أطلق البنك المركزي الأوروبي برامجاً طارئاً لشراء مزيد من السندات بقيمة تصل إلى 750 مليار يورو (820 مليار دولار).

وكان البنك المركزي الأوروبي إلى استعداده لشراء المزيد من الأصول لتجنب أي تشديد غير مبرر للظروف المالية ومساعدة الحكومات على تحمل التكاليف المالية الناجمة عن كورونا.

وساعدت التحركات الأخيرة التي قام بها البنك المركزي لحماية الدول الضعيفة من تخفيض تصنيفاتها وزيادة برامج شراء السندات على تهدئة أعصاب المستثمرين في الوقت الحالي.

وقال المحللون إن المركزي الأوروبي يمكن أن يشتري ما يقرب من تريليوني يورو من الديون السيادية بالإضافة إلى ما أعلن عنه بالفعل

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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