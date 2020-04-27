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صحيفة: آبل تخطط لتأجيل إنتاج أجهزة آيفون الجديدة بسبب كورونا

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صحيفة: آبل تخطط لتأجيل إنتاج أجهزة آيفون الجديدة بسبب كورونا صحيفة: آبل تخطط لتأجيل إنتاج أجهزة آيفون الجديدة بسبب كورونا

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن شركة آبل تخطط لتأجيل إنتاجها المكثف لأجهزة آيفون الجديدة في وقت لاحق من العام الجاري بنحو شهر مع ضعف طلب المستهلكين عالمياً بسبب .

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر لم تسمها، اليوم الإثنين، أن آبل تخطط لإصدار أربعة طرز جديدة من آيفون في وقت لاحق من العام الجاري.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكون أجهزة آيفون الجديدة مزودة بشبكة "5G".

وأضاف التقرير أن آبل تعتزم خفض عدد الهواتف التي تخطط لتصنيعها في النصف الثاني من هذا العام بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم "آبل" بنحو 0.5 بالمائة إلى 282.82 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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