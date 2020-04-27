رئيس "بوينج": السفر الجوي قد يستغرق 3 سنوات للتعافي

مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة "بوينج" إن الطلب على السفر الجوي سيستغرق عامين أو ثلاث سنوات للتعافي من ضربة فيروس كورونا.

وجاءت أزمة فيروس كورونا لتمثل ضغوطاً إضافية على صانعة الطائرات التي تعاني بالفعل من تعليق طراز "737 ماكس".

وأضاف "ديف كالهون" في اجتماع المساهمين السنوي للشركة عبر الإنترنت، اليوم الإثنين: "نحن في بيئة لا يمكن التنبؤ بها وسريعة التغير، ومن الصعب تقدير متى سيستقر الوضع، عندما يحدث ذلك، سيكون السوق التجاري أصغر وستكون احتياجات عملائنا مختلفة".

وتسعى بوينج جاهدة إلى خفض التكاليف وسط ضعف الطلب على السفر الجوي في الولايات المتحدة والذي يبلغ حوالي 5 بالمائة مما كان عليه قبل عام.

وتوقع "كالهون" أن الطلب على السفر الدولي سيعود بوتيرة أبطأ من السفر المحلي.

ومن المقرر أن تعلن بوينج نتائج الربع الأول يوم الأربعاء المقبل.

وفي سياق آخر، قالت بوينج يوم السبت إنها سوف تنسحب من صفقة مقترحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع "إمبراير" كان من شأنها أن تمنح الشركة الأمريكية السيطرة على وحدة الطائرات التجارية من الشركة البرازيلية.

وقال "كالهون" للمساهمين: "إنه أمر محبط للغاية، لكننا وصلنا إلى نقطة لم يعد فيها استمرار المفاوضات مفيدًا، ولذلك مارسنا الحقوق المنصوص عليها في اتفاق الصفقة لإنهاء الاتفاقية".

وبحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "بوينج" بنحو 0.6 بالمائة إلى 129.77 دولار.