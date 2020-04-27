محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية مع تحسن شهية المخاطرة

مباشر: تراجعت أسعار الذهب بحوالي 12 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع تحسن الرغبة في المخاطرة وسط آمال التحفيز الإضافية المرتقبة من قبل البنوك المركزية.

وتأتي خسائر المعدن الأصفر مع ارتفاع الأسهم وعوائد السندات الأمريكية وسط المزيد من التحفيز من قبل البنك المركزي الياباني وتخطيط بعض الدول تخفيف الإجراءات الصارمة وقيود الإغلاق.

وعزز بنك اليابان عمليات شراء الأصول الخطرة، كما تعهد بشراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية لمكافحة التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.

ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعًا لمدة يومين متتاليين ينتهي الأربعاء، وأن يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

وتسير دول مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة، على الطريق الصحيح لتخفيف قيود معينة والسماح للشركات بإعادة فتح أبوابها لاستئناف الاقتصاد الذي تضرر بشدة من ضربة فيروس "كورونا" وانتشاره في غضون الأشهر الماضية.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 11.80 دولار ليصل إلى 1723.80 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:44 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 1 بالمائة بما يعادل 17.25 دولار إلى 1711.43 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، هبط المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 100.104.