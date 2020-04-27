أخبار عاجلة

8 الصبح - الصحة العالمية: لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج كورونا -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020 -
8 الصبح - القوى العاملة: السبت آخر المغادرين المصريين مخالفي الإقامة بالكويت -
نهاية مأساوية لسيارة توقفت للسماح بعبور الطريق -
عودة بعثة المساعدة الروسية من إيطاليا -
أنا الشاهد: هل يمكن للحجر الصحي أن يؤثر على سلوكيات الأطفال -
8 الصبح - "وزارة النقل" تشغيل 6 قطارات إضافية لخدمة جمهور الوجه القبلي بحلول العيد المبارك 2020 -
8 الصبح - دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر الجمعة المقبل -
8 الصبح - الجيش يعلن عن تصفية 13 "تكفيريا" بعملية شمال سيناء -
8 الصبح - التضامن تنفي وقف صرف المعاشات لبعض الفئات لعدم توافر المخصصات المالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

"فولكس فاجن" تعيد افتتاح أكبر مصانعها في أوروبا

Print
"فولكس فاجن" تعيد افتتاح أكبر مصانعها في أوروبا "فولكس فاجن" تعيد افتتاح أكبر مصانعها في أوروبا

مباشر: عاودت شركة "فولكس فاجن" عملها في أكبر مصانعها في أوروبا، رغم استمرار ارتفاع المخزونات مع تضرر الطلب جراء تداعيات .

واستأنفت الشركة الألمانية العاملة في قطاع السيارات، اليوم الإثنين، إنتاجها في أكبر مصانعها في "فولفسبورج" ليعود حوالي 8 آلاف شخصاً للعمل مرة أخرى.

 وشجع انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا ألمانيا لتخفيف قواعد الإغلاق الوطني وعودة بعض القطاعات للعمل.

وقال المسؤول عن الإنتاج في الشركة الألمانية "أندرياس توستمان" إن الطاقة الإنتاجية في مصنع "فولفسبورج" ستبلغ حوالي 10 إلى 15 بالمائة وستصل إلى 40 بالمائة مقارنة بمستويات ما قبل أزمة "كوفيد-19" في الأسبوع القادم، بحسب وكالة رويترز.

وقالت فولكسفاجن إنها ستصنع 1400 سيارة هذا الأسبوع، وستتبعها 6 آلاف وحدة كل أسبوعين.

وقامت الشركة الألمانية بتعديل وإضافة بعض إجراءات تدابير النظافة والنظام ومنع الازدحام لمنع تفشي الفيروس بين العمال.

كما ستقوم مجموعة "فولكس فاجن"، التي تمتلك علامات شركات "سكودا" و"أودي" و"بنتلي" و"بورش" و"سيات"، بإعادة إنتاجها في البرتغال وإسبانيا وروسيا وجنوب إفريقيا وجمهورية التشيك وأمريكا الجنوبية الأسبوع الجاري.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية