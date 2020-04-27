"فولكس فاجن" تعيد افتتاح أكبر مصانعها في أوروبا

مباشر: عاودت شركة "فولكس فاجن" عملها في أكبر مصانعها في أوروبا، رغم استمرار ارتفاع المخزونات مع تضرر الطلب جراء تداعيات فيروس كورونا.

واستأنفت الشركة الألمانية العاملة في قطاع السيارات، اليوم الإثنين، إنتاجها في أكبر مصانعها في "فولفسبورج" ليعود حوالي 8 آلاف شخصاً للعمل مرة أخرى.

وشجع انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا ألمانيا لتخفيف قواعد الإغلاق الوطني وعودة بعض القطاعات للعمل.

وقال المسؤول عن الإنتاج في الشركة الألمانية "أندرياس توستمان" إن الطاقة الإنتاجية في مصنع "فولفسبورج" ستبلغ حوالي 10 إلى 15 بالمائة وستصل إلى 40 بالمائة مقارنة بمستويات ما قبل أزمة "كوفيد-19" في الأسبوع القادم، بحسب وكالة رويترز.

وقالت فولكسفاجن إنها ستصنع 1400 سيارة هذا الأسبوع، وستتبعها 6 آلاف وحدة كل أسبوعين.

وقامت الشركة الألمانية بتعديل وإضافة بعض إجراءات تدابير النظافة والنظام ومنع الازدحام لمنع تفشي الفيروس بين العمال.

كما ستقوم مجموعة "فولكس فاجن"، التي تمتلك علامات شركات "سكودا" و"أودي" و"بنتلي" و"بورش" و"سيات"، بإعادة إنتاجها في البرتغال وإسبانيا وروسيا وجنوب إفريقيا وجمهورية التشيك وأمريكا الجنوبية الأسبوع الجاري.