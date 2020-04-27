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محدث..سهم "دويتشه بنك" يرتفع 12.7% بالختام بعد توقع أرباحاً مفاجئة

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محدث..سهم "دويتشه بنك" يرتفع 12.7% بالختام بعد توقع أرباحاً مفاجئة محدث..سهم "دويتشه بنك" يرتفع 12.7% بالختام بعد توقع أرباحاً مفاجئة

مباشر: ارتفع سهم "دويتشه بنك" بأكثر من 12.7 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بعد توقع تحقيق أرباح مفاجئة خلال الربع الأول من العام الجاري ورغم تحذيرات تزايد حالات التعثر عن سداد الديون.

وقال البنك الألماني عبر بيان صادر أمس الأحد، إنه يتوقع تحقيق أرباحاً في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري تبلغ 66 مليون يورو (71 مليون دولار) مقابل 201 مليون يورو في نفس الفترة قبل عام.

وتوقع البنك تسجيل إيرادات بقيمة 6.4 مليار يورو في الربع الأول من العام الحالي، وسط وضع مخصصات لخسائر الائتمان تبلغ 500 مليون يورو.

ومن المقرر الكشف عن التفاصيل الكاملة لنتائج الربع الأول للبنك في 29 أبريل/نيسان.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تسجيل البنك لخسائر فصلية مع إيرادات بقيمة 5.7 مليار يورو.

وأعلن دويتشه بنك إنه من المحتمل أن ينخفض ​​"بشكل متواضع ومؤقت" عن هدف رأس ماله السابق الذي لا يقل عن 12.5 بالمائة.

وعند الإغلاق، ارتفع سهم "دويتشه بنك" بنحو 12.7 بالمائة ليصل إلى 6.14 يورو.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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