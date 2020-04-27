محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع 2% بالختام بقيادة قطاع السيارات

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بحوالي 2 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع آمال تخفيف تدابير الإغلاق، واتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز من قبل البنوك المركزية

وارتفعت أسهم قطاع السيارات بنحو 4.6 بالمائة لتكون مكاسب البورصات الأوروبية مع إغلاق كافة القطاعات في النطاق الأخضر.

ويأتي أداء البورصات الأوروبية بالتزامن مع ترقب المستثمرون حول العالم اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعاً لمدة يومين يبدأ يوم الثلاثاء هذا الأسبوع وأن يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

ويراقب كذلك المستثمرون عن كثب كيف تخرج منطقة اليورو تدريجيًا من استراتيجيات الإغلاق التي تسببت في شلل الاقتصادات.

وبالنسبة لتطورات "كورونا"، وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس المميت في جميع أنحاء العالم لأكثر من 2.98 مليون حالة إصابة، ووفاة ما يزيد عن 206 ألف شخص آخرين، بحسب خريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، ارتفع سهم "دويتشه بنك" بنحو 12.7 بالمائة في الختام مع توقعات مفاجئة بتحقيق أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين تهاوت أرباح "أديداس" بنحو 95 بالمائة خلال 3 أشهر.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.8 بالمائة ليصل إلى مستوى 335.4 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 1.6 بالمائة مسجلاً 5846.7 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً بنحو 3.1 بالمائة إلى 10659.9 نقطة، كما زاد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 2.5 بالمائة ليصعد إلى 4505.8 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.0822 دولار.