مستشار ترامب: الاقتصاد الأمريكي قد ينكمش 30% في الربع الثاني

مباشر: حذر مستشار اقتصادي للبيت الأبيض من انكماش الاقتصاد الأمريكي بأكبر وتيرة منذ الكساد الكبير خلال الربع الثاني من العام الجاري بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال "كيفن هاسيت" في تعليقات مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الإثنين: "إن النظرة الأولية على الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في البيانات التي مقرر صدورها يوم الأربعاء، ستكون رقمًا سلبيًا".

وتابع: "مع ذلك، فإن الأضرار الحقيقية التي لحقت بالاقتصاد من الفيروس سيتم الكشف عنها في وقت لاحق حيث من الممكن أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنحو 20 بالمائة إلى 30 بالمائة في الربع الثاني من 2020".

فيما توقع "هاسيت" في تصريحات اليوم ارتفاع معدل البطالة في أبريل/نيسان الجاري إلى أكثر من 16 بالمائة.

وتقدم أكثر من 4.4 مليون أمريكي بطلب للحصول على طلبات إعانة بطالة في الأسبوع المنتهي في 18 أبريل/نيسان الجاري، ليصل الإجمالي في الأسابيع الخمسة الماضية إلى 26.4 مليون طلب.

وقال "هاسيت": "اللغز هو أن الدخل لا يزال مرتفعاً نسبياً والناتج المحلي سيصل إلى الصفر".

وأضاف: "إذا بدأ الفيروس في التلاشي بطريقة تجعل معظم الدول تشعر بالارتياح لإعادة فتح الاقتصاد، فعندئذ يمكننا أن نتطلع إلى التعافي السريع لأن الدخل لا يزال مرتفعاً".