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"إير فرانس كيه.إل.إم" تحصل على دعم حكومي 12 مليار دولار

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"إير فرانس كيه.إل.إم" تحصل على دعم حكومي 12 مليار دولار "إير فرانس كيه.إل.إم" تحصل على دعم حكومي 12 مليار دولار

مباشر: أعلنت مجموعة "إير فرانس كيه.إل.إم" أنها ستحصل على ما يصل إلى 11 مليار يورو (12 مليار دولار) من المساعدات المالية من الحكومتين الفرنسية والهولندية.

وقالت الهولندية يوم الجمعة الماضية، إنها ستقدم ما بين ملياري يورو و 4 مليارات يورو كمساعدة حكومية لشركة "كيه إل إم"، بينما أعلنت الحكومة الفرنسية حزمة دعم بقيمة 7 مليارات يورو لشركة الخطوط الجوية الفرنسية.

وتتضمن الصفقة التي لم يتم الموافقة عليها بعد من قبل السلطات شروطًا منها أن شركة "كيه.إل.إم" لن تتمكن من دفع أرباح الأسهم أو منح مكافآت طالما أنها تتلقى دعمًا من الدولة وسيتعين على العمال الحصول على تخفيض في الأجور.

كما سيتعين على شركة الطيران أيضًا اتباع نهج أكثر مراعاة للبيئة، من خلال تقليل عدد الرحلات الليلية على سبيل المثال.

وتتزامن القرارت مع دفع وباء "كورونا" العديد من شركات الطيران إلى توقف تام للنشاط.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" الأسبوع الماضي إن الخسائر المحتملة في الإيرادات من قبل شركات الطيران الأوروبية هذا العام قد تصل إلى 89 مليار دولار.

كما قدرت الرابطة الدولية للنقل الجوي أن طلب الركاب يمكن يقل بنسبة 55 بالمائة عن مستويات عام 2019، ويعتقد أن حوالي 6.7 مليون وظيفة معرضة للخطر.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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