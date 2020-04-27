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موديز: اليابان وسنغافورة أكثر الدول الآسيوية تضرراً من "كورونا"

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موديز: اليابان وسنغافورة أكثر الدول الآسيوية تضرراً من "كورونا" موديز: اليابان وسنغافورة أكثر الدول الآسيوية تضرراً من "كورونا"

مباشر: تعتقد وكالة "موديز" أن اقتصادي اليابان وسنغافورة قد يكونا الأكثر معاناة من وباء كورونا داخل قارة آسيا.

وقال كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الوكالة "ستيف كوكران" في تعليقات مع محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الإثنين، إن الاقتصاد في كلا البلدين كان ضعيفاً بالفعل قبل تفاقم تفشي الوباء على مدى الشهر الماضي.

وأضاف أن من شأن تدابير الإغلاق الأكثر صرامة المفروضة لاحتواء انتشار الفيروس أن تؤدي على الأرجح إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية لكل منهما.

وكانت أحدث البيانات الاقتصادية في اليابان أظهرت انكماش  البلاد بنحو 6.3 بالمائة في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي.

في حين أن التقديرات الأولية الصادرة عن سنغافورة تشير إلى أن الاقتصاد انكمش بنحو 2.2 بالمائة في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي.

وذكر "كوكران" أن الربع الأول بالنسبة لسنغافورة كان ضعيفاً للغاية، معتقداً أن يكون الربع الجاري أكثر صعوبة بالنظر إلى عمليات الإغلاق.

وأضاف أن اليابان كانت بالفعل تتجه إلى الدخول في مرحلة ركود اقتصادي، مع الإشارة إلى أنه قد يكون هناك مزيد من عمليات الإغلاق في البلاد إذا انتشر الفيروس أكثر.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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