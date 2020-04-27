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وكالة: ألمانيا تتوقع أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية

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وكالة: ألمانيا تتوقع أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية وكالة: ألمانيا تتوقع أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية

مباشر: ذكر تقرير أن ألمانيا تتوقع الوقوع في أسوأ ركود اقتصادي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بسبب تفشي فروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصدر على صلة بالأمر، اليوم الإثنين، قوله إن ألمانيا تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.3 بالمائة خلال عام 2020

ومن المقرر إن يتم إعلان بيانات التوقعات الرسمية لوزارة الاقتصاد الألمانية يوم الأربعاء المقبل.

وسيكون هذا الرقم أسوأ من انكماش الاقتصاد الألماني خلال الأزمة المالية العالمية والبالغ 5.7 بالمائة في عام 2009.

وتوقف الإنتاج في ألمانيا بسبب إجراءات الإغلاق الوطني لاحتواء انتشار الكورونا الذي أغلق المصانع والمدارس وأوقف السفر في أنحاء القارة الأوروبية.

وتجاهد البلاد الآن لتخفيف القيود على الاقتصاد، لكن الألمانية تحث على توخي الحذر بشأن المخاوف من أن تجدد تفشي المرض يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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