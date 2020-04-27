ارتفاع الأسهم الأمريكية بالمستهل وسط خطط إعادة فتح الاقتصاد

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، اليوم الإثنين، مع آمال إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي وسط تباطؤ عدد الوفيات إثر"كوفيد-19" في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ شهر.

وجاء أداء الأسهم الأمريكية بالتزامن مع سماح بعض الولايات بإعادة فتح المطاعم والمؤسسات الأخرى بخدمة العملاء في ألاسكا وجورجيا وساوث كارولينا.

كما قال حاكم ولاية نيويورك "أندرو كومو" بالأمس إن الولاية تخطط لإعادة فتح اقتصادها تدريجياً، وإن المرحلة الأولى ستشمل قطاعي البناء والتصنيع في نيويورك، وأشار أن نسبة الوفيات الناجمة عن تفشي كورونا في الولاية وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ شهر تقريباً.

وكان المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض "هاسيت" يحذر من أن معدل البطالة قد يصل إلى المستويات المسجلة أثناء فترة الكساد العظيم إلى 16 بالمائة، بفعل تأثيرا "كوفيد-19".

وتسبب الفيروس المستجد بإصابة ما يقرب من 3 ملايين شخصاً عالمياً، مع إصابة 966 ألف أمريكي حتى الآن، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هزبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة وهو ما يعادل 122 نقطة إلى 23897.3 نقطة.

كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.7 بالمائة إلى 2857 نقطة، وشهد "ناسداك" ارتفاعاً بسبة تزيد عن 0.8 بالمائة ليصل إلى مستوى 8708.9 نقطة.

وخلال نفس الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 99.906.