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ارتفاع قياسي لعدد الباحثين عن عمل في فرنسا

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ارتفاع قياسي لعدد الباحثين عن عمل في فرنسا ارتفاع قياسي لعدد الباحثين عن عمل في فرنسا

مباشر: ارتفع عدد الأشخاص الباحثين عن عمل في فرنسا بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن تدابير  لن تكفي لمنع إلحاق ضرر كبير بسوق العمل.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الفرنسية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الأشخاص الباحثين عن وظائف في فرنسا من الفئة “A"  وهو مقياس يتم مراقبته عن كثب من الأشخاص الذين لن يعملوا على الإطلاق لمدة شهر، بنسبة 7.1 بالمائة وهو ما يعادل 264.1 ألف شخص، وهي أكبر زيادة منذ بدء السجلات في عام 1996.

وجاء هذا الارتفاع ليتجاوز ثلاثة أضعاف الرقم المسجل خلال شهر مارس/آذار من الأزمة المالية العالمية الذي بلغ 77.3 ألف شخص.

وأوضح البيان أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على وظائف ضمن البرنامج الحكوم الجديد بلغ 5.450 مليون شخص في الفئات (A- b- c)، منها 3.3 مليون شخص في الفئة أيه، و2.1 مليون في الفئات بي وسي والتي تشير إلى شكوى من تراجع النشاط.

وكانت الحكومة قد أسست صندوقاً بقيمة 24 مليار يورو (26 مليار دولار) لدعم أجور الموظفين الحاصلين على عقود عمل دائمة ومؤمنة، ومنحهم اجازت مدفوعة خلال تفشي الفيروس.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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