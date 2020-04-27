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ريدان الغذائية تتحول لخسائر 4.76 مليون ريال خلال 2019

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ريدان الغذائية تتحول لخسائر 4.76 مليون ريال خلال 2019 ريدان الغذائية تتحول لخسائر 4.76 مليون ريال خلال 2019

الرياض- مباشر: تحولت شركة ريدان الغذائية إلى تحقيق صافي خسائر نحو 4.76 مليون ريال خلال السنة المالية 2019، مقابل صافي أرباح نحو 14.7 مليون ريال خلال السنة السابقة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إن الانخفاض في صافي الربح يعود إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع المصاريف التسويقية، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف التمويل.

وأضافت إن مبيعات العام 2019 بلغت نحو 230.48 مليون ريال، مقارنة بنحو 233.69 مليون ريال، للعام 2018 بانخفاض قدره 3.2 مليون ريال، بنسبة انخفاض 1.37 %.

وبلغ مجمل الربح خلال العام نحو 19.7 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 42.28 مليون ريال للعام 2018، بتراجع 53.38%.

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