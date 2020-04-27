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"جنرال موتورز" تعلق توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم

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"جنرال موتورز" تعلق توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم "جنرال موتورز" تعلق توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم

مباشر: أعلنت شركة "جنزال موتورز" تعليق توزيعات الأرباح الفصلية وعمليات إعادة شراء الأسهم؛ للحفاظ على السيولة النقدية خلال فترة تفشي .

وقالت الشركة الأمريكية العاملة في قطاع صناعة السيارات عبر بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، إنها ستقوم بتعليق توزيعات الأرباح على المساهمين خلال الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي.

وقامت الشركة بتمديد خط ائتماني بقيمة 3.6 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات حتى أبريل 2022 للمساعدة في تعزيز سيولة الشركة.

وأضافت الشركة أن هذه الإجراءات تعتبر مزيد من تدابير تقشف مهمة للحفاظ على النقد المتاح على المدى القريب.

وكانت جنرال موتورز قد أغلقت مصانعها في الولايات المتحدة منذ منتصف الشهر الماضي بسبب انتشار "كوفيد-19".

وتجري شركة السيارات مع "فورد موتورز" و"فيات كرايسلر" مناقشات مع نقابة عُمال السيارات لإعادة فتح مصانعها، وسط معارضة من النقابات حول استئناف العمل في الشهر المقبل.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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