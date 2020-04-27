طرح مسودة "نظام نزع ملكية العقار" بالسعودية لاستطلاع الآراء

الرياض- مباشر: طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية، اليوم الاثنين، مسودة "نظام نزع ملكية العقار" للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

وقالت الهيئة على صفحتها بموقع التواصل- تويتر، إن ذلك بهدف تمكين العموم والمختصين والمهتمين في القطاعين العام والخاص، والجهات المعنية من الاطلاع والمشاركة على مضامين هذه المسودة.

وقال نائب محافظ الهيئة، على صفحته بموقع التواصل* توتير، إن الهيئة قامت بتعديل مشروع نظام نزع الملكية للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وراعت فيه مواكبة التحديثات والتطور والمهنية والتقنية في إجراءات النزع والتقدير والتعويض، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق العدالة والشفافية ويعالج الثغرات والملاحظات في النظام الحالي.

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