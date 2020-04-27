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دياب: سعر صرف الليرة في السوق السوداء يتدهور والسيولة في المصارف بدأت تنضب

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دياب: سعر صرف الليرة في السوق السوداء يتدهور والسيولة في المصارف بدأت تنضب دياب: سعر صرف الليرة في السوق السوداء يتدهور والسيولة في المصارف بدأت تنضب

جي بي سي نيوز :- حذر رئيس اللبنانية حسان دياب، من خطورة الوضع المالي والمصرفي في لبنان، وقال إن سعر صرف الليرة في السوق السوداء يتدهور، والسيولة في المصارف بدأت تنضب ولا بد من تحرك سريع.

وفي تصريحات أدلى بها في قصر بعبدا، أكد دياب أن "البعض يحاسب الحكومة وكأنها في الحكم من 73 شهرا ومع ذلك نقبل المحاسبة الموضوعية، والبعض خرج ليقول إن وباء كورونا أنقذ الحكومة التي لم يكن قد مضى على نيلها الثقة 10 أيام، بينما مواجهة الوباء استنفذت منا الكثير من الوقت والجهد".

وأضاف: "الوباء أربك الحكومة وتبدلت أجندة العمل لأن حياة الناس أولوية، لكن هذا لم يمنعنا من مواجهة وباء الواقع المالي وتعاملنا مع الثقب المالي الأسود في لبنان وما نزال نعمل على مواجهته".

وقال: "تدهور سعر صرف الليرة يتسارع بشكل مريب في السوق السوداء، مضيفا أن "المطلوب اتخاذ مبادرة والتصرف سريعا"، فالأرقام تكشف "خروج 5.7 مليار دولار من لبنان في كانون الثاني وشباط من هذه السنة".

وأضاف أنه على الرغم من السلطة المحدودة للحكومة في التعامل مع هذا التدهور، نواصل "بذل الجهود"، مشيرا إلى "غموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان، فالمصرف عاجز أو معطل بقرار أو محرض على هذا التدهور المريب".

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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