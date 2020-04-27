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النمسا تنفق 15 مليار دولار لدعم الاقتصاد ضد فيروس كورونا

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النمسا تنفق 15 مليار دولار لدعم الاقتصاد ضد فيروس كورونا النمسا تنفق 15 مليار دولار لدعم الاقتصاد ضد فيروس كورونا

مباشر: أعلن مستشار النمسا أن استخدمت أكثر من 15 مليار دولار للمساعدة في الحد من الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا.

وصرح "سيباستيان كورز" في خطاب تلفزيوني نقلته وكالة "بلومبرج" اليوم الإثنين، إن النمسا دفعت بالفعل أكثر من 14 مليار يورو (15 مليار دولار) كمساعدة لمكافحة أسوأ ركود منذ ثلاثينيات القرن الماضي بسبب عمليات الإغلاق الناجمة عن الفيروس المميت.

ويمثل هذا المبلغ حوالي 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنمسا، وخمسي الـ38 مليار يورو التي خصصتها الحكومة للمساعدات في الشهر الماضي.

وقال "كورز" إنه سيتم الإعلان عن المزيد من الإجراءات لتعزيز الاقتصاد في الأيام المقبلة.

وأوضح المستشار أن حكومته تعتزم خفض الضرائب على أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض لمنح الاقتصاد دفعة إضافية، والاستثمار في "الرقمنة" والتعليم مع خطط لإلغاء اللوائح غير الضرورية.

وتابع: "علينا الاستمرار في احتواء انتشار الفيروس المميت وفي نفس الوقت إعادة تشغيل الاقتصاد".

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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