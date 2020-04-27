الصحة السعودية: 1289 إصابة جديدة بـ"كورونا"..وإجراء مسح نشط لمليون شخص

الرياض – مباشر: كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات الأوضاع بشأن كورونا في المملكة، بحسب صفحتها بموقع التواصل- تويتر، إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 18.81 ألف حالة، منها 16.14 حالة نشطة تستمر تلقيها للرعاية.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 174 حالة تعافي جديدة ليصبح مجموع الحالات المتعافية 2531 حالة.

وأعلنت الوزارة، تسجيل 5 حالات وفيات جديدة بالمملكة جراء الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 144 حالة.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، إن المسح النشط بدأ منذ قرابة أسبوعين، استفاد منه قرابة مليون شخص في المملكة، وهي موجهة لبؤر انتشار الفيروس.

وأضاف المتحدث، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة، أن كل البؤر المحتملة للفيروس تخضع للمسح النشط، ولم يثبث حتى الآن أي لقاح أو علاج للفيروس، نقلا عن التليفزيون السعودي.

ووقعت المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، عقداً مع الصين بقيمة 995 مليون ريال لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد.

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