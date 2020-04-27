محافظ المركزي الهندي: الاقتصاد يحتاج لدعم مالي

مباشر: شدد محافظ البنك المركزي الهندي على الحاجة إلى إجراءات مالية لدعم اقتصاد البلاد، معتبراً أن عدم قدرة تحقيق مستهدف الموازنة أمر لا مفر منه وسط تفشي الكورونا.

وقال رئيس البنك المركزي في الهند " شاكتيكانتا داس" في تصريحات لوكالة إخبارية محلية نشر تفاصيله المركزي، اليوم الإثنين، إن الحكومة تعمل على إصدار حزمة اقتصادية لمعالجة تأثيرات تفشي الفيروس.

وأوضح داس: "الإجراءات المالية مهمة، سواء كان ذلك يتعلق بالعجز المالي أو السيولة، فيجب تطبيقه في الوقت المناسب، كما أن استراتيجية الخروج يجب تنفيذها في الوقت المناسب أيضاً".

وكان البنك المركزي في الهند قد خفض معدل الفائدة وضخ 50 مليار دولار من السيولة منذ الشهر الماضي، في مسعى لدعم الاقتصاد.

وتضرر النشاط الاقتصادي في الهند بشكل كبير بعد أن أمر رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" بتطبيق قانون الإغلاق الوطني حتى 3 مايو/آيار القادم للحد من انتشار كورونا.

ويتجه ثالث أكبر اقتصاد آسيوي لتسجيل أول انكماش منذ عام 1980، وسط ركود عالمي واسع النطاق.