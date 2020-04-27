الهيئة العامة للأوقاف السعودية تطلق منصة "وقفي" للتمويل الجماعي

الرياض – مباشر: أطلقت الهيئة العامة للأوقاف السعودية، اليوم الاثنين، منصة التمويل الجماعي "وقفي".

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن المنصة تهدف إلى إشراك المجتمع في تمويل المشاريع الوقفية والتنموية عبر منصة رقمية موثوقة، تربط بين الجمعيات الأهلية والواقفين من أفراد ومؤسسات وجهات مانحة.

وأضافت الأوقاف، في بيانها، أن المنصة تعد إحدى مبادرات التحول الرقمي للهيئة العامة للأوقاف الهادفة؛ لتسهيل عملية المساهمة في الوقف من قبل الأفراد والجهات المانحة لتفعيل دور الأوقاف ومساهماتها التنموية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي ليصل إلى 5%.

وتستهدف منصة "وقفي"، بحسب البيان، أن تكون بوابة للراغبين في المنح والوصول إلى احتياجات المجتمع من خلال المنتجات الوقفية والمشاريع التنموية التي سيتم عرضها على المنصة.

وأكدت هيئة الأوقاف، أنها ستكون إحدى الجهات الداعمة لهذه المشاريع، من خلال مصارف الأوقاف مع الجهات المانحة والمسؤولية الاجتماعية في دعم المشاريع المعروضة على المنصة، وإتاحة الفرصة للمساهمة الجزئية أو الكلية في دعم المشاريع.

وأشارت، إلى أنها تمكّن الجمعيات الأهلية من عرض مشاريعها الوقفية والتنموية وفق معايير محددة، وستعزز مفهوم الابتكار في المنتجات الوقفية والتنموية لدى الجمعيات الأهلية، وسيتم التركيز على المستفيدين الأشد حاجة في جميع مناطق المملكة من ذوي الدخل المحدود، والأرامل، والمطلقات، وذوي الاعاقة، والمرضى، والأسر المنتجة والمتضررين من جائحة كورونا وغيرهم؛ كمرحلة أولى.

وعرضت المنصة، وفقا للبيان، حزمة من المشاريع في مجالات متنوعة منها المنتجات الوقفية ومشاريع الرعاية الصحية، والمشاريع الإغاثية، وضيوف الرحمن، والمشاريع التعليمية، ومشاريع تنمية المجتمع، ومشاريع جائحة كورونا؛ ومشاريع الصندوق المجتمعي.

وتتضمن المنصة مسارات متنوعة منها: مسار المنتجات الوقفية، مسار البرامج التنموية، مسار المصارف الوقفية، مسار الزكاة، مسار المشاريع الموسمية.

ومن جانبه، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، أحمد بن سليمان الراجحي، إن هذا المشروع يرتبط بالسياسة المالية للقطاع غير الربحي، والتي تتطلب تنوّع مصادر الدخل وزيادة كفاءة الإنفاق وتعزيز دور الأوقاف في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي لتحقيق الدور المأمول من القطاع في رؤية المملكة 2030.

وأضاف الراجحي، أنها جعلت من القطاع غير الربحي أحد المرتكزات التنموية التي يُعوّل عليها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتلبية الاحتياجات التنموية.

وأشار الراجحي، إلى أن منصة وقفي ستكون بوابة رئيسية للراغبين في الوقف، من خلال تأسيس حساب وقفي لكل عميل، بحيث تستهدف الهيئة ضمن استراتيجيتها نمو الأوقاف وجلب واقفين جدد مما سيعزز من تحقيق أثر أعمق لمصارف الأوقاف.

ومن جهته، أكد محافظ الهيئة العامة للأوقاف، عماد بن صالح الخراشي، بأن استراتيجية الهيئة العامة للأوقاف تقوم على عدة مرتكزات رئيسية منها: تنمية قطاع الأوقاف، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير مصارف الأوقاف.

ولفت الخراشي، إلى أن هذه المنصة هي أحد برامج التحول الرقمي للأوقاف والقطاع غير الربحي الذي تعمل الهيئة عليه في الوقت الحالي.

وأكد الخراشي، أنها ستكون المحرك الرئيسي في إيجاد الشراكة والتفاعل بين مختلف مكونات المجتمع والقطاعات ذات العلاقة من شركاء التمويل وشركاء التنفيذ؛ للإسهام في تطوير القطاع الوقفي وبناء منظومة منتجات متنوعة ومبتكرة، يكون لها أثرها في الوصول للمستهدفات التنموية التي تساهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والازدهار الاقتصادي للمملكة.

ودشن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، مطلع أبريل/ نيسان، الصندوق المجتمعي لتفعيل إسهام الأوقاف والقطاع غير الربحي في التخفيف من آثار وباء كورونا، برأس مال الصندوق يبلغ 500 مليون ريال.

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