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هيئة السوق المالية السعودية تحيل اشتباه بمخالفات مستثمرين للنيابة العامة

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هيئة السوق المالية السعودية تحيل اشتباه بمخالفات مستثمرين للنيابة العامة هيئة السوق المالية السعودية تحيل اشتباه بمخالفات مستثمرين للنيابة العامة

الرياض -مباشر:  أعلنت هيئة السوق المالية عن إحالة اشتباه في مخالفة مستثمرين المادة الـ49 من نظام السوق المالية والمادة الـ2 من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولاتهم على عدد من أسهم شركات مدرجة إلى النيابة العامة.

وقالت هيئة السوق في بيان على "تداول" اليوم الإثنين، إن المخالفات ترجع لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم 4 من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية؛ خلال الفترة من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، إلى مارس/ آذار 2017.

وأكدت الهيئة على حرصها  ومسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. 

كما أكدت على حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة الـ 57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

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