هبوط حاد لأرباح الشركات الصناعية في الصين خلال الربع الأول

مباشر - سالي إسماعيل: تراجعت أرباح الشركات الصناعية بنحو 37 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع معاناة قطاعي الطاقة والسيارات من هبوط حاد.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في الصين، اليوم الإثنين، أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى بلغت 781.45 مليار يوان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وهو ما يمثل هبوطاً بنحو 36.7 بالمائة على أساس سنوي.

ويعتبر هذا الهبوط في الربع الأول أقل قليلاً من الهبوط المسجل في أول شهرين من العام والبالغ 38.3 بالمائة، والذي كان الأكثر حدة منذ عام 2010 على الأقل.

ويأتي الانهيار في أرباح الشركات الصناعية داخل ثاني أكبر اقتصاد عالمياً خلال الربع الأول، بفعل تراجع هائل بلغ 187.9 بالمائة في ربحية الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز حيث تحولت من الأرباح للخسائر.

كما أن أرباح الشركات الصناعية في قطاع السيارات سجلت هبوطاً بنحو 80.2 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام، بينما تراجعت أرباح الشركات العاملة في قطاع الكيماويات بنسبة 56.5 بالمائة خلال نفس الفترة.

وبحسب البيانات، فإن أرباح الشركات الصناعية العاملة في مجال الصناعة والتعدين شهدت هبوطاً بنحو 38.9 بالمائة و27.5 بالمائة على الترتيب.

وفي حين أن 39 من بين 41 قطاعاً تم استطلاع أرائهم شهدوا هبوطاً في الأرباح خلال الربع الأول مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن 28 قطاعاً أبلغوا عن تحسناً طفيفاً في الأرباح خلال مارس/آذار.

وبالنسبة لأرباح الشركات الصناعية المملوكة للدولة فتراجعت بنحو 45.5 بالمائة، في حين أن أرباح هؤلاء العاملين في القطاع الخاص هبطوا بنحو 29.5 بالمائة.

وعلى صعيد شهر مارس/آذار، فإن أرباح الشركات الصناعية في الصين بلغت 370.66 مليار يوان (52.43 مليار دولار) بانخفاض 34.9 بالمائة عند المقارنة على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 11:17 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 7.0833 يوان.