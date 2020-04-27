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نانسي يبلوسي تعلن تأييدها لـ"جو بايدن" رئيساً للولايات المتحدة

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مباشر - سالي إسماعيل: عبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" عن تأييدها للمرشح الرئاسي "جو بايدن" في انتخابات الرئاسة المزمع عقدها نهاية هذا العام.

وقالت "نانسي بيلوسي" في بيان عبر الفيديو نشرته على صحفتها في موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، إنها تؤيد المرشح الرئاسي الديمقراطي ونائب الرئيس السابق "جو بايدن".

وذكرت الديمقراطية "نانسي بيلوسي" أن "بايدن" كافح من أجل الرعاية الصحية للأمريكيين ومن أجل مستقبل الأسر الأمريكية وأطفالهم.

وتابعت: "أنا فخورة بتأييده (بايدن) لرئاسة الولايات المتحدة، لأنه يعلم كيف يكون رئيس رائع، ويعلم كيفية إنجاز المهمة".

ومن المزمع عقد انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي من المقرر أن تشهد ترشح الرئيس دونالد للحصول على فترة ولاية ثانية وسط منافسة مرشحين آخرين.

وذكرت أنه عندما واجهت البلاد الركود الكبير، لقد كان "جو بايدن" الذي قاد التنفيذ والمسؤولية الخاصة بالتعافي الاقتصادي.

وأوضحت كذلك أن "بايدن" ساعد آنذاك في خلق وإنقاذ ملايين الوظائف.

وفي المقابل، شنت هجوماً على إدارة الرئيس دونالد ترامب، بقولها إنه عندما أطلقت الإدارة حملتها لتدمير كل ميزة وحماية من قانون الرعاية، فإن "بايدن" كان معنا في كل خطوة لحماية حصول الأمريكيين على رعاية صحية معقولة التكلفة.

وأشارت إلى أنه في حين أننا نواجه وباء "كورونا"، فإن "جو بايدن" يعتبر بمثابة صوت العقل والمرونة بالنسبة للشعب الأمريكي مع مسار واضح ليقود الولايات المتحدة للخروج من هذه الأزمة.

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مباشر (اقتصاد)

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