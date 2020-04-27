شركة أبحاث تحدد السعر المستهدف لـ"ينساب" عند 48 ريالاً

الرياض - مباشر: قالت شركة الجزيرة كابيتال إن النتائج المالية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات- ينساب جاءت مخيبة للتوقعات وأقل من التوقعات البالغة 151.3 مليون ريال نتيجة انخفاض حجم المبيعات عن المتوقع وارتفاع الاستهلاك.

وحددت أبحاث الجزيرة كابيتال في تقرير اليوم الاثنين، السعر المستهدف للسهم عند 48 ريالاً، واستمرت في التوصية للسهم على أساس "محايد".

وأضافت شركة الأبحاث، أنها ترى أن الاختلاف يعود جزئياً بسبب ارتفاع أثر انتشار فيروس كورونا ومعوقات سلاسل التوريد على الطلب عما كان متوقعاً.

وتوقعت التعافي تدريجياً بحلول نهاية 2020، مشيرة إلى أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تسارع الركود الاقتصادي عالميا.

وتوقعت الجزيرة كابيتال استمرار ضعف حجم المبيعات الذي شهده الربع الأول 2020 إلى الربعين القادمين، بسبب تباطؤ الطلب العالمي نتيجة انتشار فيروس كورونا.

ولا تتوقع شركة الأبحاث أن يتحسن في المدى القريب مرجحة البدء بالتعافي مع نهاية السنة المالية 2020.

وأشارت إلى أن القلق لايزال يعتري التوقعات قصيرة الأجل للشركة بعد الارتفاع الكبير في تكلفة المبيعات وضعف الطلب وأسعار بيع المنتجات.

بلغ سعر المنتج الرئيسي للشركة جلايكول الإيثيلين الأحادي إلى أدنى مستوى له منذ العام 2009 ليصل إلى 370 دولار أمريكي للطن، بالتزامن مع توقعات في استمرار انخفاض أسعار النافثا وضعف الطلب نتوقع أن تحقق ينساب صافي ربح للسنة المالية 2020 بحدود 929 مليون ريال.

وأشارت الجزيرة كابيتال إلى أن هامش إجمالي الربح قد تقلص في الربع الأول 2020 إلى أدنى مستوى له منذ تأسيس الشركة ليصل إلى %16 .67 من 31.04 % في الربع الأول 2019، نتيجة لارتفاع تكلفة المواد الأولية وانخفاض أسعار المنتجات.

وحققت شركة ينساب صافي ربح للربع الأول 2020 بقيمة 104.5 مليون ريال سعودي، بانخفاض عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 73.2 % وبنسبة 38.9 % عن الربع السابق.

وعزت الشركة سبب انخفاض صافي الربح إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات.

وانخفضت مبيعات الشركة بالربع الأول بنسبة 21.5 % لتصل إلى 1.19 مليار ريال، مقابل 1.522 مليار ريال عن الربع ذاته من عام 2019.

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