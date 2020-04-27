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بوريس جونسون: لا إنهاء مبكر للإغلاق الحكومي في بريطانيا

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بوريس جونسون: لا إنهاء مبكر للإغلاق الحكومي في بريطانيا بوريس جونسون: لا إنهاء مبكر للإغلاق الحكومي في بريطانيا

مباشر: حذر رئيس وزراء المملكة المتحدة من وقوع خسائر فادحة في الأرواح إذا تم رفع إجراءات الإغلاق في وقت مبكر، مؤكداً أنه لن يتم إنهاء تدابير التباعد الاجتماعي قبل الوقت المناسب.

وأدلى بوريس جونسون بأول بيان علني منذ عودته إلى العمل بعد التعافي من ودخوله للمستشفى قبل أكثر من أسبوعين.

وقال "جونسون" في تصريحات في لندن، اليوم الإثنين، إنه في ظل خطط بريطانيا لرفع القيود واستئناف عمل الاقتصاد، فإنه يجب تفادي المخاطرة بحدوث بذروة ثانية من خلال رفع الحظر مبكرًا.

وتابع: "نحن نمر بذروة انتشار الفيروس، لقد اقتربنا من إنجاز المهمة الكبرى الأولى لحماية نظامنا الصحي من الإرهاق".

كما حث "جونسون" البريطانيين على "احتواء نفاد صبرهم" وعدم التعجل في رفع القيود خلال فترة مكافحة فيروس "كورونا".

وأفادت صحيفة "تلغراف" بالأمس، أن جونسون ناقش مع الوزراء فكرة "تعديل" الإغلاق بدلاً من رفعه، مؤكدة أن القيود ستبقى بشكل ما حتى لو بدأت أماكن العمل والمدارس في إعادة الفتح تدريجياً.

وتم فرض إجراءات الإغلاق على المواطنين البريطانيين ومعظم الشركات (باستثناء محال البقالة والغذاء) في 23 مارس/آذار.

ووصل عدد ضحايا الفيروس المميت في المملكة المتحدة إلى ما يزيد عن 154 ألف حالة إصابة ووفاة أكثر من 20 ألف آخرين حتى الآن، بحسب خريطة جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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مباشر (اقتصاد)

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