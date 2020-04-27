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"وفا للتأمين" تحصل على تصديق المحكمة التجارية بإعادة التنظيم المالي

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"وفا للتأمين" تحصل على تصديق المحكمة التجارية بإعادة التنظيم المالي "وفا للتأمين" تحصل على تصديق المحكمة التجارية بإعادة التنظيم المالي

 الرياض ـ مباشر: كشفت الشركة الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)، أنه تم أمس الأحد، التصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي من قبل الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أنه بناء على حكم المحكمة، سيتم اليوم تسليم نسخة إعلام الحكم لدى قسم تسليم الاحكام بالمحكمة التجارية بالرياض.

ولفتت الشركة إلى أن فترة الاعتراض على الحكم تمتد إلى 30 يوما من تاريخ صدوره.

كما نوهت إلى أنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على السير في إجراء إعادة التنظيم المالي وتطورات ذلك.

وأوضحت الشركة أنها خاضعة حالياً لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس السعودي.

وأعلنت الشركة، في مارس / آذار الماضي، عن موافقة غالبية الدائنين على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام الإفلاس

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