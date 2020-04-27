"فيبكو": إتمام صفقة الاستحواذ على كامل حصص الأقلية في "فبك للصناعة"

الرياض – مباشر: أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من كافة الإجراءات النظامية اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ على كامل حصص الأقلية في شركتها التابعة (شركة فبك للصناعة).

وكشفت الشركة، في بيان لها على "تداول"، عن إتمام تنفيذ صفقة الاستحواذ واستيفائها لجميع المتطلبات النظامية المتعلقة بها.

وأوضحت "فيبكو"، انها وقعت أيضا عقد التأسيس المعدل لشركة فبك للصناعة أمام كاتب العدل المختص؛ لعكس ملكية شركة فيبكو لكامل رأس المال في شركة فبك للصناعة، وتخارج الشريك بشكل كامل.

وأصبحت شركة فبك للصناعة شركة شخص واحد (ذات مسؤولية محدودة) مملوكة لـ"فيبكو" بنسبة 100%، وتعديل السجلات التجارية وفقاً لذلك.

ووافق مجلس إدارة الشركة، في 2 مارس/ آذار الماضي، على توقيع اتفاقية للاستحواذ على كامل حصة الشريك (شركة إيراد للاستثمار) في شركتها التابعة (شركة فبك للصناعة).

وكانت "فيبكو" تملك 80% في شركة فبك للصناعة قبل الاستحواذ، مقابل 20% لشركة شركة إيراد للاستثمار.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الاثنين على تراجع نسبته 2.3%، لمستوى 40 ريالا.

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